Cessione Salernitana | arriva l' esposto di un fondo svizzero

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione della- di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino . È questo il ...

Un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana sta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro. Si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione della Salernitana - di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino. Subito primo colpo di scena a Salerno nel primo giorno dalla cessione della Salernitana che andrà a evitare l'esclusione del club dal campionato.