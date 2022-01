Capodanno, in centinaia a un rave party su Alpe di Poti ad Arezzo: intervengono le forze dell'ordine (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Le forze dell'ordine sono intervenute a un rave party sull'Alpe di Poti, la montagna sopra Arezzo , organizzato per festeggiare il Capodanno. Circa 500 persone , provenienti da tutta Italia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Lesono intervenute a unsull'di, la montagna sopra, organizzato per festeggiare il. Circa 500 persone , provenienti da tutta Italia, ...

