Capodanno 2022 a Roma: assembramenti al Colosseo, botti illegali e camerieri senza mascherine (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma – Notte di controlli a tappeto per la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza, scattato già dal pomeriggio di ieri e che proseguirà anche per l'intera giornata di oggi. Circa 1000 gli agenti messi in campo, impegnati per tutta la notte in numerosi interventi, sia per contrastare la vendita e l'utilizzo di materiale esplosivo, sia per verificare il rispetto delle misure in vigore per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, con mirati accertamenti nei locali pubblici e nelle strade e piazze più frequentate della Capitale. assembramenti sono stati rilevati nell'area del Colosseo. I caschi bianchi, infatti, verso le 22.30, hanno chiuso Largo Gaetana Agnesi, dove veniva persino effettuato un lancio di petardi dall' alto sugli avventori della stazione ...

