Botti: petardo nel cappuccio, ferito un bambino di 11 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Un bambino di 11 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di un petardo che gli è finito nel cappuccio del giubbotto. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Undi 11è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di unche gli è finito neldel giubbotto. ...

