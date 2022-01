Assalto di Capodanno a Chiomonte, doppio agguato No Tav con petardi sul cantiere: boschi in fiamme (Di sabato 1 gennaio 2022) A Chiomonte quello appena trascorso è stato un Capodanno di fuoco: letteralmente. Un gruppo di attivisti No Tav, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento, ha sparato la scorsa notte fuochi d’artificio. Botti e petardi contro il cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione in Val di Susa. Un presidio blindato dalle forze dell’ordine, il cui intervento immediato ancora una volta ha scongiurato il peggio. I fuochi hanno incendiato l’area boschiva circostante, e per evitare che le fiamme si propagassero nei boschi le forze dell’ordine schierate a protezione dell’area sono dovute intervenire utilizzando gli idranti per domare l’incendio. Capodanno, doppio agguato No Tav in Val di Susa La Digos torinese, nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Aquello appena trascorso è stato undi fuoco: letteralmente. Un gruppo di attivisti No Tav, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento, ha sparato la scorsa notte fuochi d’artificio. Botti econtro ildella nuova ferrovia Torino-Lione in Val di Susa. Un presidio blindato dalle forze dell’ordine, il cui intervento immediato ancora una volta ha scongiurato il peggio. I fuochi hanno incendiato l’areava circostante, e per evitare che lesi propagassero neile forze dell’ordine schierate a protezione dell’area sono dovute intervenire utilizzando gli idranti per domare l’incendio.No Tav in Val di Susa La Digos torinese, nel ...

