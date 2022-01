Adelaide | obiettivo main draw per Bronzetti e Stefanini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adelaide obiettivo

Tiscali.it

RISULTATI "International" WTA 500, Australia 3 - 9 gennaio, 2022 $535.530 - cemento QUALIFICAZIONI Primo turno (7) Lucia Bronzetti (ITA) c. (wc) Abbie Myers (AUS) Lucrezia ...... edprima si vedrà costretta a deporre davanti ad un giudice, e poi si sentirà costretta a ... La Gentile Ravasi aveva rinunciato a perseguire il suo, credendo alle menzogne della ...Il tedesco fiducioso per la nuova stagione in vista dell'esordio contro Cameron Norrie e la Gran Bretagna in ATP Cup ...Pioggia di forfait in quella che si appresta ad essere la prima settimana della nuova stagione. Il torneo principalmente colpito è il WTA 500 di Adelaide, che in base all’entry list iniziale vedeva is ...