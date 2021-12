Quirinale: D’Alema silura la candidatura di Draghi, un presidente del Consiglio non si autoelegge Capo dello Stato (Di venerdì 31 dicembre 2021) Massimo D'Alema lancia un siluro alle ambizioni di Mario Draghi di traslocare da Palazzo chigi al Quirinale, lasciando il governo nelle mani del suo delfino, il ministro dell'economia Franco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Massimo D'Alema lancia un siluro alle ambizioni di Mariodi traslocare da Palazzo chigi al, lasciando il governo nelle mani del suo delfino, il ministro dell'economia Franco L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

HuffPostItalia : D'Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale, frecciatina a Draghi - sciltian : @martinoloiacono Infatti Draghi non può autoeleggersi al Quirinale. Deve essere eletto dal Parlamento. Qualora foss… - FirenzePost : Quirinale: D’Alema silura la candidatura di Draghi, un presidente del Consiglio non si autoelegge Capo dello Stato - parklaus : Riecco 'baffino' che fa finta di non capire che non è il momento di fare i sofisticati,i paladini della democrazia.… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: D'Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale, frecciatina a Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale D’Alema D'Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale, frecciatina a Draghi L'HuffPost