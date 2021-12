Advertising

orizzontescuola : Posticipare la riapertura delle scuole di 7-14 giorni. L’idea di Pregliasco: “Mitigherebbe la diffusione del Covid” - FranzBrasco : Rete Scuola in Presenza: 'Sbagliato posticipare o condizionare la riapertura delle scuole dopo l' #Epifania'… -

Ultime Notizie dalla rete : Posticipare riapertura

varesenews.it

In questi giorni è necessario monitorare la situazione contagi e valutare la possibilità diladelle scuole, tramite un' ordinanza del Sindaco, considerando che altri comuni ...'Arrivati a questo punto, è inutileil rientro in presenza a scuola. Il fenomeno contagi non si arresta più. Con il ricorso ...fatto finora rendono l'eventuale posticipo della...Secondo quanto sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, infatti, il ricircolo dell’aria aiuterebbe a diminuire la possibilità di trasmissione del virus 6/2021, pubblicata oggi in Albo pretorio, ...Si chiude un anno travagliato per il settore del gioco, aperto tra le proteste per il lockdown imposto dalla politica per il controllo della pandemia (con il gioco ritenuto attività non essenziale) e ...