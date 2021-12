Pierluigi Gollini | addio al Tottenham | torna in Serie A

(Di venerdì 31 dicembre 2021) LaA è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. LaB è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nonostante ciò, con l’incipienza del nuovo anno, i pensieri delle varie compagini sono rivolti al calciomercato. Già diversi colpi sono stati piazzati, con i diversi club diA che proveranno, nonostante il momento di crisi economica, a cogliere delle occasioni. Uno dei colpi potrebbe essere quello di, estremo difensore in forza al ...

di Fabio Gennari In Inghilterra nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio al Tottenham di. Il portiere di proprietà dell'Atalanta, passato in prestito in estate con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni al raggiungimento delle 20 presenze con gli "Spurs", secondo ...Da un portiere italiano all'altro. Secondo i media inglesi l'esperienza in premia dipotrebbe concludersi già alla fine di questa stagione. L'estremo difensore è in prestito dall'Atalanta al Tottenham con un riscatto che diventa obbligatorio solo due raggiunge le 20 ...La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid- ...Gollini potrebbe lasciare il Tottenham e tornare presto in Serie A: il portiere non avrebbe convinto Conte e potrebbe partire già a gennaio ...