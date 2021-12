Mattarella | Carfagna | ‘grazie per equilibrio in settennato tra più complessi storia Repubblica’**

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo un grazie al Presidente Mattarella non solo per l’del suo, uno dei piúdelladella Repubblica, ma per la forza del suo messaggio al termine di questo difficile 2021: l’Italia laboriosa, creativa, solidale alla quale si é rivolto é l’Italia a cui dobbiamo pensare ogni giorno mentre esercitiamo i nostri ruoli istituzionali. E i sentimenti di unitá e coraggio dei cittadini, giustamente esaltati dal Presidente, meritano il nostro massimo impegno se vogliamo esserne all’altezza”. Lo afferma Mara, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.