Laura Pausini rivela le sue difficoltà: chiusa dalla preoccupazione e dall’inquietudine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laura Pausini rivela le sue difficoltà chiusa dalla preoccupazione: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità della vicenda Ha cambiato il modo di fare musica con la sua splendida voce ha conquistato tutto il mondo divenendo una star internazionale. I suoi successi hanno fatto innamorare e sono stati la colonna sonora di milioni di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 31 dicembre 2021)le sue: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità della vicenda Ha cambiato il modo di fare musica con la sua splendida voce ha conquistato tutto il mondo divenendo una star internazionale. I suoi successi hanno fatto innamorare e sono stati la colonna sonora di milioni di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Ognuno Ha La Sua Matita - RaffaMonticelli : RT @nicklausxxxx: pausini laura hai esattamente quattro venerdì di gennaio per cacciare il singolo - xtebox : @Annalagavo Ma eri Laura Pausini! Sempre bona comunque eh ...?????? - ilSass02 : RT @nicklausxxxx: pausini laura hai esattamente quattro venerdì di gennaio per cacciare il singolo - ricardoboersma : 6. LAURA PAUSINI - IO SÌ (SEEN) -