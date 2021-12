La Nasa si prepara a farci conoscere gli Alieni (Di venerdì 31 dicembre 2021) La National Space and Aeronautics Administration (Nasa) sta arruolando 24 teologi per determinare come le diverse religioni del mondo reagirebbero al contatto con gli Alieni! Gli studiosi prenderanno parte al programma presso il Center for Theological Inquiry (CTI) dell’Università di Princeton. Fra questi sarà presente anche il dottor Andrew Davison, sacerdote e teologo dell’Università di Cambridge con un dottorato in biochimica a Oxford, convinto sostenitore che l’umanità si stia avvicinando a trovare vita su altri pianeti. Teologi assunti dalla Nasa per spiegare la vita aliena – curiosauro.itCosa pensano gli studiosi della Nasa sugli Alieni? La ricerca della vita aliena ha affascinato l’umanità per secoli. Man mano che gli strumenti della scienza moderna sono diventati sempre più disponibili, gli ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 31 dicembre 2021) La National Space and Aeronautics Administration () sta arruolando 24 teologi per determinare come le diverse religioni del mondo reagirebbero al contatto con gli! Gli studiosi prenderanno parte al programma presso il Center for Theological Inquiry (CTI) dell’Università di Princeton. Fra questi sarà presente anche il dottor Andrew Davison, sacerdote e teologo dell’Università di Cambridge con un dottorato in biochimica a Oxford, convinto sostenitore che l’umanità si stia avvicinando a trovare vita su altri pianeti. Teologi assunti dallaper spiegare la vita aliena – curiosauro.itCosa pensano gli studiosi dellasugli? La ricerca della vita aliena ha affascinato l’umanità per secoli. Man mano che gli strumenti della scienza moderna sono diventati sempre più disponibili, gli ...

