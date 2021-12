Finge di vaccinare pazienti no vax, arrestato medico a Pistoia (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ finito agli arresti domiciliari un medico di medicina generale gravemente indiziato di aver rilasciato falsi Green pass omettendo di eseguire le vaccinazioni anti Covid. A darne notizia è la Procura di Pistoia che coordina l’indagine al termine della quale è stata eseguita dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo. Il medico, attivo nella zona di Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese, in qualità di pubblico ufficiale vaccinatore, avrebbe falsamente attestato l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 nei confronti di vari pazienti residenti nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze, tra i quali anche due minorenni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ finito agli arresti domiciliari undi medicina generale gravemente indiziato di aver rilasciato falsi Green pass omettendo di eseguire le vaccinazioni anti Covid. A darne notizia è la Procura diche coordina l’indagine al termine della quale è stata eseguita dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo. Il, attivo nella zona di Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese, in qualità di pubblico ufficiale vaccinatore, avrebbe falsamente attestato l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 nei confronti di variresidenti nelle province di, Prato, Lucca, Pisa e Firenze, tra i quali anche due minorenni. L'articolo proviene da Italia Sera.

