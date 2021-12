Covid: Baldini (Iv), ‘ridurre pressioni su ospedali’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Diciamo da tempo che bisogna allargare l’area dei vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali, oggi anche il ministro Speranza invita a un’estensione al mondo del lavoro. Meglio tardi che mai, ma non possiamo perdere altro tempo”. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Teresa Baldini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Diciamo da tempo che bisogna allargare l’area dei vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali, oggi anche il ministro Speranza invita a un’estensione al mondo del lavoro. Meglio tardi che mai, ma non possiamo perdere altro tempo”. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Teresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

