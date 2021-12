Charlene di Monaco e quella maledizione dei matrimoni dei Grimaldi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per Charlene di Monaco non è certo un periodo facile: le sue condizioni di salute la stanno tenendo lontana dalla sua famiglia, e dopo essere rientrata a Montecarlo, dopo mesi di assenza, è stata nuovamente ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera per potersi riprendere. Mai come in questo momento Charlene sta vivendo un momento complicato: da tempo ormai la moglie di Alberto appare con uno sguardo velato di malinconia, che le ha fatto attribuire l’appellativo di “Principessa Triste“. Eppure non è l’unica sposa della Famiglia Reale monegasca ad aver avuto un matrimonio infelice. Charlene di Monaco, la maledizione dei Grimaldi Pare che si sia abbattuta una maledizione nella Famiglia Grimaldi: tutto risalirebbe a ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Perdinon è certo un periodo facile: le sue condizioni di salute la stanno tenendo lontana dalla sua famiglia, e dopo essere rientrata a Montecarlo, dopo mesi di assenza, è stata nuovamente ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera per potersi riprendere. Mai come in questo momentosta vivendo un momento complicato: da tempo ormai la moglie di Alberto appare con uno sguardo velato di malinconia, che le ha fatto attribuire l’appellativo di “Principessa Triste“. Eppure non è l’unica sposa della Famiglia Reale monegasca ad aver avuto uno infelice.di, ladeiPare che si sia abbattuta unanella Famiglia: tutto risalirebbe a ...

