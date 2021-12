Capodanno col Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Abbiamo tutti il Covid. Nei pensieri, nelle parole, nell’attesa di un tampone. Se non lo abbiamo, lo immaginiamo. Se starnutiamo, se abbiamo bevuto troppo e ci viene mal di testa, mal di gola perché è inverno, naso che cola perché ci ha piovuto nelle scarpe per due ore, è sempre Covid. E se non abbiamo niente, neanche un po’ di nausea, è comunque Covid che stiamo incubando o attraversando senza sintomi per il contatto del contatto con un cugino che sua cognata ha detto che è risultato positivo al rapido. E se ci dimentichiamo del Covid per due minuti, arriva una telefonata o un messaggio o un post o un litigio dalla tivù a ricordarci che non si può pensare ad altro né parlare d’altro, anche perché appena non ci pensi te lo becchi con la febbre alta e la tosse. E’ intorno a noi più che mai, in pochi giorni sono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Abbiamo tutti il. Nei pensieri, nelle parole, nell’attesa di un tampone. Se non lo abbiamo, lo immaginiamo. Se starnutiamo, se abbiamo bevuto troppo e ci viene mal di testa, mal di gola perché è inverno, naso che cola perché ci ha piovuto nelle scarpe per due ore, è sempre. E se non abbiamo niente, neanche un po’ di nausea, è comunqueche stiamo incubando o attraversando senza sintomi per il contatto del contatto con un cugino che sua cognata ha detto che è risultato positivo al rapido. E se ci dimentichiamo delper due minuti, arriva una telefonata o un messaggio o un post o un litigio dalla tivù a ricordarci che non si può pensare ad altro né parlare d’altro, anche perché appena non ci pensi te lo becchi con la febbre alta e la tosse. E’ intorno a noi più che mai, in pochi giorni sono ...

