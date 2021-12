Calciomercato Napoli, intesa ad un passo per il difensore: si può chiudere entro domenica! (Di venerdì 31 dicembre 2021) In questi giorni di pausa dal campionato, è inevitabile che il pensiero prevalente per il Napoli sia l’acquisto del difensore centrale, prima di entrare poi nel vivo della preparazione della partita contro la Juventus. Le circostanze di emergenza nel reparto richiedono un intervento sul mercato piuttosto rapido. Per fortuna, una trattativa sembra essere già entrata nel vivo. Tuanzebe Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli è sempre più vicino ad Axel Tuanzebe. La società azzurra sta infatti definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto con il Manchester United dopo che l’Aston Villa ha già dato il suo via libera alla risoluzione anticipata del prestito. La volontà di Giuntoli è quella di chiudere un’operazione stile Anguissa in prestito con diritto di riscatto al termine della ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) In questi giorni di pausa dal campionato, è inevitabile che il pensiero prevalente per ilsia l’acquisto delcentrale, prima di entrare poi nel vivo della preparazione della partita contro la Juventus. Le circostanze di emergenza nel reparto richiedono un intervento sul mercato piuttosto rapido. Per fortuna, una trattativa sembra essere già entrata nel vivo. Tuanzebe Secondo Tuttomercatoweb, infatti, ilè sempre più vicino ad Axel Tuanzebe. La società azzurra sta infatti definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto con il Manchester United dopo che l’Aston Villa ha già dato il suo via libera alla risoluzione anticipata del prestito. La volontà di Giuntoli è quella diun’operazione stile Anguissa in prestito con diritto di riscatto al termine della ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Cannavaro: 'L'Inter è quella che sta meglio e con Inzaghi sono più sereni' Il Napoli? Dispiace per le sconfitte con Empoli e Spezia perché fanno male. Però è anche vero che gli infortuni hanno condizionato troppo una squadra che girava a mille. Insigne? Dopo l'Europeo si ...

Moggi: 'Insigne è un giocatore monotono' Commenta per primo Luciano Moggi a Radio Kiss Kiss: 'Perdere Insigne per il Napoli vuol dire perdere un bel pezzo. E' uno di quelli che gioca con passione, tiene alla maglia, vuole bene al Napoli. Dai discorsi che vengono fatti sembra che la società voglia darlo via, ma in questo contesto sbaglierebbe la società. Insigne non si può considerare una riserva, ma all'occorrenza può andare ...

Calciomercato Napoli Gennaio 2022: trattative, acquisti e cessioni NapoliToday Milan, Maldini: “Futuro all’estero? Dovrei pensarci. Addio di Donnarumma da capire e rispettare” Il girone d'andata del Milan è stato quasi perfetto, se non fosse stato per quei punti persi per strada nelle ultime ...

Calciomercato Napoli, Spalletti sorride: rinforzo in difesa a un passo Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, presto potrebbe ricevere un importante rinforzo per la difesa a gennaio ...

