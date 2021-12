Amici 21 | novità per i fan | appuntamento raddoppiato | quando andrà in onda

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Grandiper i tanti spettatori di21. Il fortunato talent di Maria De Filippi raddoppia gli appuntamenti in vista del serale? Con l’arrivo del nuovo anno il talent… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

volteggiando : RT @Quellochetutti1: ??ATTENZIONE?? La data della prima registrazione del 2022 di Amici 21 è stata anticipata! Potete leggere tutte le novi… - VanessaSantoni : #Mybestof2021 Quel referto negativo, il luglio coraggioso con la famiglia a Trieste, l'arte salvifica, i vaccini, i… - angelacaput0 : RT @Quellochetutti1: ??ATTENZIONE?? La data della prima registrazione del 2022 di Amici 21 è stata anticipata! Potete leggere tutte le novi… - deddymyall : RT @Quellochetutti1: ??ATTENZIONE?? La data della prima registrazione del 2022 di Amici 21 è stata anticipata! Potete leggere tutte le novi… - _Auro_23 : RT @Quellochetutti1: ??ATTENZIONE?? La data della prima registrazione del 2022 di Amici 21 è stata anticipata! Potete leggere tutte le novi… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici novità

Carissimidell'Ariete, questa prima giornata dell'anno sembra iniziare nel modo migliore, garantendovi forse alcune piccoleamorose che non avevate immaginato di poter ottenere! ......ha già pronta la sua offerta di contenuti streaming per il nuovo anno con l'elenco dellein ...- dal 29 gennaio Film Alba generosa - dal 1 gennaio Amami? e non giocare - dal 1 gennaiocome ...