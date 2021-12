Volley, Coppa Italia femminile 2022: Conegliano supera Cuneo e vola in semifinale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie A1 femminile 2021/2022 di Volley, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano supera in quattro set la Bosca S. Bernardo Cuneo. 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-14) il punteggio del match, che vede le Pantere partire a rilento per poi reagire e staccare il pass per la semifinale. Per Egonu e compagne, ora, la Savino Del Bene Scandicci oppure l’Unet E-Work Busto Arsizio CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Primo set equilibrato in cui le due squadre avanzano punto a punto. A mettere a segno l’allungo decisivo sono le piemontesi, che a sorpresa s’impongono per 25-23. La reazione di ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella sfida valevole per i quarti di finale dellaSerie A12021/di, la Prosecco Doc Imocoin quattro set la Bosca S. Bernardo. 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-14) il punteggio del match, che vede le Pantere partire a rilento per poi reagire e staccare il pass per la. Per Egonu e compagne, ora, la Savino Del Bene Scandicci oppure l’Unet E-Work Busto Arsizio CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Primo set equilibrato in cui le due squadre avanzano punto a punto. A mettere a segno l’allungo decisivo sono le piemontesi, che a sorpresa s’impongono per 25-23. La reazione di ...

