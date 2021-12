Voleva il Napoli ma Spalletti non l’ha chiamato: il retroscena (Di giovedì 30 dicembre 2021) Matias Vecino, centrocampista dell’Inter che quest’anno ha trovato pochissimo spazio con Inzaghi, starebbe cercando una nuova squadra per poter giocare con più continuità. FOTO: Imago – Vecino Napoli Calciomercato Napoli: Vecino Voleva l’azzurro Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano – da sempre pupillo dell’attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti – si sarebbe aspettato quantomeno una chiamata proprio da parte del tecnico toscano, che invece non è arrivata. Il Napoli, infatti, non si è mai fatto avanti per Vecino. Anche la Roma non sembra poter essere nel futuro del centrocampista sudamericano, anche se i giallorossi avrebbero in Gonzalo Villar un’interessante pedina di scambio. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Matias Vecino, centrocampista dell’Inter che quest’anno ha trovato pochissimo spazio con Inzaghi, starebbe cercando una nuova squadra per poter giocare con più continuità. FOTO: Imago – VecinoCalciomercato: Vecinol’azzurro Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano – da sempre pupillo dell’attuale allenatore delLuciano– si sarebbe aspettato quantomeno una chiamata proprio da parte del tecnico toscano, che invece non è arrivata. Il, infatti, non si è mai fatto avanti per Vecino. Anche la Roma non sembra poter essere nel futuro del centrocampista sudamericano, anche se i giallorossi avrebbero in Gonzalo Villar un’interessante pedina di scambio.

