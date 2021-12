Tommaso Stanzani, avete mai visto suo fratello? Due gocce d’acqua (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tommaso Stanzani ballerino diventato famoso grazie ad Amici ha un fratello che gli somiglia davvero tanto: lo avete mai visto? E’ lui stesso ad averlo presentato sui social. Getty ImagesBallerino di grande successo, ha ottenuto la popolarità partecipando alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi riuscendo anche ad entrare alla fase del serale nonostante l’eliminazione prima della finale. Ancora oggi continua ad essere sulla cresta dell’onda e non solo per il suo lavoro ma anche per l’amore che da tempo lo lega a Tommaso Zorzi, influencer e showman di grande successo venuto alla ribalta grazie alla vittoria al Gf Vip. Oggi sui social il giovane presenta suo fratello a cui lo lega una profonda somiglianza che nessuno forse aveva notato prima ma ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021)ballerino diventato famoso grazie ad Amici ha unche gli somiglia davvero tanto: lomai? E’ lui stesso ad averlo presentato sui social. Getty ImagesBallerino di grande successo, ha ottenuto la popolarità partecipando alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi riuscendo anche ad entrare alla fase del serale nonostante l’eliminazione prima della finale. Ancora oggi continua ad essere sulla cresta dell’onda e non solo per il suo lavoro ma anche per l’amore che da tempo lo lega aZorzi, influencer e showman di grande successo venuto alla ribalta grazie alla vittoria al Gf Vip. Oggi sui social il giovane presenta suoa cui lo lega una profonda somiglianza che nessuno forse aveva notato prima ma ...

Advertising

EleMellea : RT @soverato11: Il Tzvip che si unisce in coro alle parole (giustissime?) di Tommaso Stanzani quando fino a poche ore fa tante di loro si u… - Ccrrriii : comunque Tommaso Stanzani ha una maturità che altr*, anche più grandi, se la sognano, è un ragazzo d'oro davvero merita ogni bene - soverato11 : Il Tzvip che si unisce in coro alle parole (giustissime?) di Tommaso Stanzani quando fino a poche ore fa tante di l… - Vivi5586160939 : Tommaso Stanzani ha la nobiltà d'animo di un vero signore e non mi stupisce che Tommy l'ho abbia amato subito tra a… - lellavertemati : @CapitanoChiara @PazziniValeria @tommistanza Bravissimo tesoro mio, sei più maturo di certe persone che non sono cr… -