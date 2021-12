Posillipo | fuggono con uno scooter rubato | arrestato un 18enne IL NOME

bassairpinia : Posillipo: fuggono con un mezzo rubato. Un arrestato e un denunciato. - - puntomagazine : Gli operatori hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lu… - fattidinapoli : Napoli: Posillipo, fuggono con un mezzo rubato. Uno arrestato e un minorenne denunciato - -

Ultime Notizie dalla rete : Posillipo fuggono

ROMA on line

NAPOLI. Ieri notte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per la ...NAPOLI. Ieri notte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per la ...NAPOLI – Ieri notte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per la segna ...Si indaga negli ambienti di piccola criminalità di Posillipo per risalire agli autori della rapina compiuta all’ora di pranzo di ieri ad Adam Ounas, il 25enne franco-algerino fantasista del Napoli. In ...