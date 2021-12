Pellegrini ' Mourinho è quello di cui Roma aveva bisogno'

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Pellegrini: “#Mourinho è ciò di cui avevamo bisogno, porta entusiasmo” - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, Pellegrini: “Onorato di e… - LCKekkoDL98 : RT @strumentiumani: 'Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno. Penso ch… - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: #Pellegrini: “#Mourinho è quello che serviva. Orgoglioso di essermi legato a Roma” ???? ???? - riccardo_casoli : RT @romatube_it: #Pellegrini: “#Mourinho è quello che serviva. Orgoglioso di essermi legato a Roma” ???? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Mourinho

... continuare a lavorare per cercare di vincere", lo ha detto Lorenzoin un'intervista pubblicata sul sito della Roma dove fa un bilancio del 2021. "è esattamente quello di cui la ...Tempo di bilanci per la Roma così come per i suoi giocatori. Lorenzo, capitano e riferimento giallorosso, oltre che uomo decisivo e anche bomber, ha ...e Bodo fino alle sensazioni su,...Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Tra i temi toccati, soprattutto il rapporto con l'allenatore José Mourinho.(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “La cosa che mi piace di più di Mourinho è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per cercare di vincere”, lo ha detto Lorenzo Pellegrini in un’intervista pubbl ...