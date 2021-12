(Di giovedì 30 dicembre 2021) Lantus si aggiudica per lail. Nella 24ª edizione ia Calangius, in provincia di Sassari, battono in finale 1 - 0 ile conquistano il trofeo. Una gara ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Juve trionfa al torneo Selis: 1-0 al Genoa e prima volta dei bianconeri - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: La Juve trionfa al torneo Selis: 1-0 al Genoa e prima volta dei bianconeri - sportli26181512 : La Juve trionfa al torneo Selis: 1-0 al Genoa e prima volta dei bianconeri: La Juve trionfa al torneo Selis: 1-0 al… - Gazzetta_it : La Juve trionfa al torneo Selis: 1-0 al Genoa e prima volta dei bianconeri - MondoBN : VIDEO-SOCIAL, Bonucci trionfa ai Globe Soccer -

Ultime Notizie dalla rete : Juve trionfa

La Gazzetta dello Sport

La Juventus si aggiudica per la prima volta il torneo Selis. Nella 24ª edizione i bianconeri a Calangius, in provincia di Sassari, battono in finale 1 - 0 il Genoa e conquistano il trofeo. Una gara ...L'Inter si aggiudica il suo 19° scudetto, Colbrellialla Parigi - Roubaix e all'Europeo su ... finestra invernale del mercato senza colpi clamorosi: Mandzukic dallaal Milan, rossoneri che ...Questione di presenze, capienze e sponsor. Inter e Juventus in queste ore starebbero attentamente riflettendo sul rinvio del match di finale di Supercoppa. Le nuove limitazioni, con una soglia ora fis ...Inter e Juventus si sfideranno per la Supercoppa italiana, ma al momento la vendita dei biglietti è stata sospesa. Potrebbe cambiare la data della partita.