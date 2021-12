Greta Beccaglia torna a parlare a un mese dalla molestia: lo sfogo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La giornalista ha scritto un lungo post Greta Beccaglia, utilizza Instagram per rompere il silenzio. La giornalista di Viola Tv, un mese fa è stata vittima di molestie in diretta tv, mentre lavorava. La Beccaglia ha subito denunciato l’episodio, nonostante le scuse del molestatore. Per questo tante critiche sono arrivate e tante l’hanno accusata di cercare notorietà. L’uomo, il 45enne Andrea Serrani, individuato grazie alle telecamere è ora indagato per violenza sessuale e rischia dai 6 ai 12 anni di carcere. La Beccaglia è intanto tornata sull’episodio, con un lungo sfogo. Dopo un mese dall’accaduto ho deciso di scrivere un breve ma intenso pensiero… Come ho detto sin dal primo momento, e poi in più occasioni ribadito, la mia scelta di denunciare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La giornalista ha scritto un lungo post, utilizza Instagram per rompere il silenzio. La giornalista di Viola Tv, unfa è stata vittima di molestie in diretta tv, mentre lavorava. Laha subito denunciato l’episodio, nonostante le scuse del molestatore. Per questo tante critiche sono arrivate e tante l’hanno accusata di cercare notorietà. L’uomo, il 45enne Andrea Serrani, individuato grazie alle telecamere è ora indagato per violenza sessuale e rischia dai 6 ai 12 anni di carcere. Laè intantota sull’episodio, con un lungo. Dopo undall’accaduto ho deciso di scrivere un breve ma intenso pensiero… Come ho detto sin dal primo momento, e poi in più occasioni ribadito, la mia scelta di denunciare ...

361_magazine : Il nuovo sfogo di #gretabeccaglia - PasqualeMarro : #GretaBeccaglia rompe il silenzio: “La serenità non esiste…” - fanpage : #GretaBeccaglia torna a parlare a distanza di un mese dalla molestia subita in diretta da un tifoso - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: VA IN PENSIONE IL GIORNALISTA MICHELETTI, ACCUSATO DI AVER MINIMIZZATO SUL CASO GRETA BECCAGLIA... - _DAGOSPIA_ : VA IN PENSIONE IL GIORNALISTA MICHELETTI, ACCUSATO DI AVER MINIMIZZATO SUL CASO GRETA BECCAGLIA...… -