Giorgia | la finta patriota | con la destra non c’entra nulla

Da che mondo e mondo destra è senso di responsabilità, è senso di comunità. Da che mondo e mondo destra è capacità di sacrificio. È, anche, esaltazione del gesto eroico. Del dono di sé a un'appartenenza più alta chiamata patria. Da che mondo e mondo destra è senso del dovere. Da che mondo e mondo destra è rispetto delle istituzioni. Senso dello Stato. Rispetto delle regole. Ecco, un bel giorno Giorgia Meloni dovrà pur spiegare a qualcuno cosa ci azzecca la sua politichetta recriminatoria con qualsiasi destra possibile. Cosa diavolo c'entra il suo ribellismo libertario e individualista con una sana cultura di destra. In queste ore la sovranista nazionale ha brillato per alcune prese di posizione che con il suo stare a destra non ...

