Gf Vip | Soleil confessione a luci rosse | “L’ho fatto in passato | non me ne vergogno”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip raccoglie lapiccante di, quella che nessuno fino ad ora avrebbe mai pensato di poter sentire: ecco di cosa si tratta. Manca ancora qualche giorno alla messa in onda della nuova puntata del reality di Canale Cinque che salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe vedere l’ingresso di Kabir Bedi e Delia Duran.

Clarissa e Jessica contro Alessandro Basciano Nella casa del GFJessica Selassié ha affrontato ... 'Sei entrato dicendo che ti interessavanoe Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda ......del GFanche per animare le dinamiche tra i concorrenti che, già da mesi, si trovano rinchiusi nel bunker di Cinecittà. Ovviamente in tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Delia e...Al Grande Fratello Vip, a Miriana Trevisan è stata data la comunicazione di un lutto in famiglia: la concorrente da qualche giorno aveva una strana sensazione, che aveva fatto presente sia ...Delia Duran avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa il prossimo 3 gennaio ma qualcosa sarebbe andato storto.