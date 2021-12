Dembele Juve, in Spagna sicuri: «C’è l’accordo!» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla Spagna sono sicuri che la Juve abbia convinto Dembélé a trasferirsi a partire da giugno 2022. I dettagli Dembélé diventerà un giocatore della Juve a partire dal giugno del 2022. A riportare la bomba di mercato è Sport. Dalla Spagna, in particolare, riferiscono che il francese abbia deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Barcellona e che i bianconeri avrebbero raggiunto un principio di accordo per il trasferimento a parametro zero con il suo agente, Moussa Sissoko. Per Dembélé hanno manifestato interesse anche Psg e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dallasonoche laabbia convinto Dembélé a trasferirsi a partire da giugno 2022. I dettagli Dembélé diventerà un giocatore dellaa partire dal giugno del 2022. A riportare la bomba di mercato è Sport. Dalla, in particolare, riferiscono che il francese abbia deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Barcellona e che i bianconeri avrebbero raggiunto un principio di accordo per il trasferimento a parametro zero con il suo agente, Moussa Sissoko. Per Dembélé hanno manifestato interesse anche Psg e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Ho trovato riscontri su quanto scritto da As e Marca, il #Barcellona è realmente interessato a #Morata. A volerlo a… - marcoconterio : ?? ?? Il punto sugli intrecci tra #Juventus #FCBarcelona e #Atleti ???? Confermato contatto Xavi #Morata. Può partire… - sportmediaset : #Juve, colpo a sorpresa: c'è l'accordo con Dembelé. #SportMediaset - moggi0almutairi : RT @_Morik92_: Ho trovato riscontri su quanto scritto da As e Marca, il #Barcellona è realmente interessato a #Morata. A volerlo a tutti i… - ForteTano : @francescoceccot Alla Juve lo sanno che dembelè e rotto? Prendere un giocatore sano no e? Dopo Arthur un altro pacc… -