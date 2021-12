Dakar 2022 | Sebastian Loeb | “Sarà una gara complicata | ma siamo abbastanza preparati”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è pronti ormai per il nuovo anno elaad accoglierlo. Il più famoso rally raid del mondo prenderà il via dal 1° gennaio e terminerà il 14 in quella chela 44ma edizione.ancora una volta l’Arabia Saudita teatro dell’evento, per la terza volta consecutiva. La competizione prenderà il via da Gedda il 1° gennaio con il prologo di 19 km e terminerà dopo 12 tappe nella stessa città il 14. La partenza della prima prova speciale è prevista ad Ha’il. Nello specifico visolo un giorno di riposo, l’8 gennaio a Ryad. Le categorie in ballo saranno le seguenti: le auto, le moto, i camion, i quad, i Side-by-Side, i prototipi leggeri e le auto storiche nella categoria Classic, introdotta nel 2021. I piloti iscritti allasono 1.065 tra piloti e ...

Nel giorno di Capodanno scatterà lache, fino al 14 gennaio, impegnerà 1.065 tra piloti e co - piloti. Da Hail a Gedda dovranno affrontare 8.375 chilometri con 4.258 km di insidiosissime prove speciali; in pista anche le auto ...Finalmente la notizia ufficiale è arrivata dopo tanti tentennamenti: il campione comasco Jacopo Cerutti sarà al via della. Una sorta di tiramolla tra la pilota Masahael Alobaidan, la prima araba della storia ad aver ottenuto la licenza e a correre la competizione, e il Team Can - am, mentre il nostro pilota ...Si è pronti ormai per il nuovo anno e sarà la Dakar ad accoglierlo. Il più famoso rally raid del mondo prenderà il via dal 1° gennaio e terminerà il 14 in quella che sarà la 44ma edizione. Sarà ancora ...Dakar, a Capodanno scatta l'edizione 2022: presenti Sebastien Loeb e Danilo Petrucci. Ecco le categorie in gara.