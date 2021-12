Covid, via libera dell’Aifa alla pillola di Merck: sarà distribuita alle Regioni dal 4 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’utilizzo di due antivirali: molnupiravir, la pillola di Merck, e remdesivir, per il trattamento di pazienti Covid non ospedalizzati. La commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha dato l’ok per i soggetti che hanno contratto una malattia lieve-moderata e che hanno patologie preesistenti/coesistenti che potrebbero portare allo sviluppo di una forma grave. Il molnupiravir era stato autorizzato in via emergenziale dal ministero della Salute già a novembre. Il farmaco Merck sarà distribuito alle Regioni a partire dal 4 gennaio. Per quanto riguarda remdesivir, invece, si tratta del primo farmaco approvato dall’Agenzia europea (Ema) per il trattamento del Covid-19. Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’utilizzo di due antivirali: molnupiravir, ladi, e remdesivir, per il trattamento di pazientinon ospedalizzati. La commissione tecnico scientificaha dato l’ok per i soggetti che hanno contratto una malattia lieve-moderata e che hanno patologie preesistenti/coesistenti che potrebbero portare allo sviluppo di una forma grave. Il molnupiravir era stato autorizzato in via emergenziale dal ministero della Salute già a novembre. Il farmacodistribuitoa partire dal 4. Per quanto riguarda remdesivir, invece, si tratta del primo farmaco approvato dall’Agenzia europea (Ema) per il trattamento del-19. Il ...

Advertising

petergomezblog : Covid, aggredito un farmacista a Perugia: cliente gli dà una testata perché sono finiti i tamponi auto-diagnostici… - rtl1025 : ?? Via la #quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con… - giusmo1 : Covid, le nuove misure varate dal Cdm: Super Green Pass per bus e metro, niente quarantena per chi è vaccinato con… - TechBizIT : RT @franzrusso: #COVID19 @GIMBE: “Enorme numero di casi (+80,7%), si rischia un lockdown di fatto indipendentemente dalle nuove regole” h… - ObiettivoNews1 : VENARIA REALE – Covid: l’Amministrazione lancia un appello in aiuto alla popolazione -