Covid, a Napoli tamponi in 450 farmacie: boom di test in vista del Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) “A Napoli sono circa 450 le farmacie che fanno tamponi e danno un forte contributo alla lotta a questa quarta ondata. Ma io continuo a ricordare a tutti di fare la vaccinazione invece del tampone, perché così la società sarà più sicura e solo il vaccino ci porta davvero lontano dal Covid”. Vincenzo Santagada da qualche settimana è assessore alla sanità del Comune di Napoli ma resta presidente dell’Ordine delle farmacie di Napoli e sottolinea all’ANSA gli aspetti più importanti e anche difficili della quarta ondata che riempie di code tutti gli esterni delle farmacie per i tamponi antigenici contro il Covid. “A seguito delle restrizioni e della maggiore sensibilità dei cittadini – spiega – negli ultimi dieci giorni c’è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Asono circa 450 leche fannoe danno un forte contributo alla lotta a questa quarta ondata. Ma io continuo a ricordare a tutti di fare la vaccinazione invece del tampone, perché così la società sarà più sicura e solo il vaccino ci porta davvero lontano dal”. Vincenzo Santagada da qualche settimana è assessore alla sanità del Comune dima resta presidente dell’Ordine delledie sottolinea all’ANSA gli aspetti più importanti e anche difficili della quarta ondata che riempie di code tutti gli esterni delleper iantigenici contro il. “A seguito delle restrizioni e della maggiore sensibilità dei cittadini – spiega – negli ultimi dieci giorni c’è ...

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - CalcioNews24 : #Napoli, l'avvocato Lubrano sulla possibilità di vedere #Osimhen contro la #Juve ??? - GIMBE : RT @rep_napoli: Covid in Campania, Gimbe: casi aumentati del 103,8 per cento [aggiornamento delle 15:27] -