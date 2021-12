Calcio: Juve. Ripresa senza Chiellini e sudamericani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno TORINO - La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi dopo la pausa concessa ai giocatori per passare il Natale a casa o in vacanza. Al ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno TORINO - Lantus ha ripreso oggi ad allenarsi dopo la pausa concessa ai giocatori per passare il Natale a casa o in vacanza. Al ...

Advertising

Gazzetta_it : De Ligt in cima alla lista di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il Barça #Juve - Gazzetta_it : Morata-Barcellona, contatto. Ma c’è da convincere la Juve: chi al suo posto? - Gazzetta_it : Da Brozovic a Inzaghi fino alla... Juve: Zhang torna a Milano, l'Inter accelera - rabiotmachia : Questa Juve manca miseramente di un fattore determinante nel calcio del 2022 ovvero la melanina quindi BIG ROM VIEN… - CorSport : La #Juve torna al lavoro: out #Chiellini per un contatto con un positivo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve Calcio: Juve. Ripresa senza Chiellini e sudamericani Domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno TORINO - La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi dopo la pausa concessa ai giocatori per passare il Natale a casa o in vacanza. Al ...

Supercoppa italiana, Inter e Juve pensano al rinvio dopo la riduzione della capienza Inter e Juventus stanno valutando l'ipotesi di rinviare la finale di Supercoppa italiana , in programma il 12 gennaio a San Siro. Entrambe le società, dopo le nuove regole stabilite dal decreto ...

Juve, la maledizione delle punizioni: nel 2021 zero gol su calcio da fermo, Allegri ha trovato un'altra soluzione Calciomercato.com La Juve torna al lavoro: si rivede Chiesa Massimiliano Allegri ha diretto oggi alla Continassa il primo allenamento della Juventus dopo la pausa natalizia. I bianconeri hanno svolto allenamenti individuali, focalizzati sul lavoro atletico e s ...

SUPERCOPPA, Inter e Juventus chiedono il rinvio La Supercoppa Italiana in programma a San Siro fra Inter e Juventus il prossimo 12 gennaio potrebbe essere posticipata. Calcio e Finanza spiega come l’idea sia ...

Domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno TORINO - La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi dopo la pausa concessa ai giocatori per passare il Natale a casa o in vacanza. Al ...Inter e Juventus stanno valutando l'ipotesi di rinviare la finale di Supercoppa italiana , in programma il 12 gennaio a San Siro. Entrambe le società, dopo le nuove regole stabilite dal decreto ...Massimiliano Allegri ha diretto oggi alla Continassa il primo allenamento della Juventus dopo la pausa natalizia. I bianconeri hanno svolto allenamenti individuali, focalizzati sul lavoro atletico e s ...La Supercoppa Italiana in programma a San Siro fra Inter e Juventus il prossimo 12 gennaio potrebbe essere posticipata. Calcio e Finanza spiega come l’idea sia ...