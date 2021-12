ATP Melbourne 2022: entry-list e chi parteciperà. Nadal torna in campo, presente Stefano Travaglia (Di giovedì 30 dicembre 2021) La stagione di tennis 2022 prenderà il via in Australia con la ATP Cup, ma non ci sarà un solo attimo di respiro. Mentre si svolge la competizione per nazioni, si parte immediatamente con i tornei propedeutici all’Australian Open: Adelaide e Melbourne saranno i primi titoli di singolare che verranno assegnati in questa stagione. Il torneo che avrà luogo nello stato del Victoria prevede una entry-list assai interessante. Il primo nome a spiccare è quello di Rafa Nadal: lo spagnolo si è negativizzato dal Covid preso durante l’esibizione ad Abu Dhabi ed è tornato ad allenarsi con il giovanissimo Daniel Rincon. Secondo i media australiani, il padrone del Roland Garros sarebbe in procinto di partire verso lo stato oceanico nella giornata di oggi proprio per essere al via a ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) La stagione di tennisprenderà il via in Australia con la ATP Cup, ma non ci sarà un solo attimo di respiro. Mentre si svolge la competizione per nazioni, si parte immediatamente con i tornei propedeutici all’Australian Open: Adelaide esaranno i primi titoli di singolare che verranno assegnati in questa stagione. Il torneo che avrà luogo nello stato del Victoria prevede unaassai interessante. Il primo nome a spiccare è quello di Rafa: lo spagnolo si è negativizzato dal Covid preso durante l’esibizione ad Abu Dhabi ed èto ad allenarsi con il giovanissimo Daniel Rincon. Secondo i media australiani, il padrone del Roland Garros sarebbe in procinto di partire verso lo stato oceanico nella giornata di oggi proprio per essere al via a ...

Carreno Busta e Bautista Agut: 'La Spagna è una squadra completa' Il primo è tornato ad allenarsi da pochi giorni dopo la pausa a cui lo aveva costretto il Covid - 19 e potrebbe presto confermare la sua presenza al torneo ATP 250 di Melbourne; mentre il secondo ...

Nadal gioca gli Australian Open 2022?/ I media sicuri: inizierà dal 250 di Melbourne ... ma la notizia della sua positività aveva gettato una lunga ombra sulla presenza al Melbourne Park. ... che lo assilla da quando era un teenager che iniziava a vincere i primissimi tornei Atp, e non ...

