Assegno unico e universale, online la simulazione degli importi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per l’Assegno unico e universale, di cui già in fase di approvazione della misura era possibile prevedere gli importi (indicativi) per famiglia, è arrivata un’altra novità: sul sito dell’INPS è online la simulazione Importo Assegno unico. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile che spetterà alle famiglie con l’Assegno unico e universale: nella simulazione è possibile fare un distinguo fra i figli minori, adolescenti e con disabilità. Il simulatore per l’Assegno unico e universale Sempre l’INPS rende noto che il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o ... Leggi su fmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per l’, di cui già in fase di approvazione della misura era possibile prevedere gli(indicativi) per famiglia, è arrivata un’altra novità: sul sito dell’INPS èlaImporto. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile che spetterà alle famiglie con l’: nellaè possibile fare un distinguo fra i figli minori, adolescenti e con disabilità. Il simulatore per l’Sempre l’INPS rende noto che il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o ...

