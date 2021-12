Approda su YouTube MonkINtour | la gattina che ama viaggiare in uno zaino

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In giro per i borghi e le città italiane trasportata in uno zainetto appositamente pensato ed omologato per animali di piccola taglia. Così amaMonkina, unadi 14 mesi che deve il suo nome ad una malformazione. Nata con una zampetta mancante ed un’altra malformata, il piccolo felino dagli occhioni grandi verdi, il naso a forma di cuoricino rosa ed il musetto che sembra accennare al Vesuvio, ha già il suo seguito su Facebook e Instagram grazie ai post sbarazzini di vita quotidiana. Su, invece, condividerà il suo modo di vedere il mondo attraverso la sua speciale “capsula spaziale”, con brevi reportage in cui racconterà (perché a Monkina è stata data voce) di luoghi poco noti, dal fascino antico e rigorosamente pet friendly. Il comodo-trasportino a spalla non è diverso da tanti altri: il ...

Il canale Youtube "Monkina gattina in tour" apre con il reportage all'Abbazia di Farfa, nel territorio del comune di Fara in Sabina (Rieti).