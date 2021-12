Alessandro Borghese ai fornelli per il suo Capodanno sannita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ha scelto il Sannio per trascorrere le festività natalizie e di fine anno. Ad ospitarlo Telese Terme, territorio d’origine della moglie Wilma. Autore del programma 4 Ristoranti su Sky oltre a Cuochi d’Italia, lo chef ha scelto il suo profilo Instagram per annunciare il suo periodo di relax lontano dalle telecamere e per mostrare numerose prelibatezze, tra cui la zuppa di Cardone, piatto tipico beneventano.nelle sue stories ha inoltre precisato che in questi giorni si dedicherà alla cucina, anzi è già all’opera “perché per cucinare perci vogliono almeno un paio di giorni” ha detto. “Faremo pesce a volontà per tutti. Ovviamente non saremo tanti perché questo è undove dobbiamo rimanere un po’ più in intimità e ...