Zaccagni sicuro | «Pedro il compagno più forte con cui abbia giocato»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mattiasi è raccontato durante una lunga intervista per il Lazio Style 1900 Magazine: ecco alcune sue dichiarazioni Mattiasi è finalmente preso lo spazio che merita: dopo l’avvio stagionale sfortunato, ha scalato le gerarchie di mister Sarri, diventando titolare inamovibile. Per il Lazio Style 1900 Magazine, si è raccontato a 360°: dalla carriera sportiva alla vita privata. LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI MAGLIA AVVERSARI – «Due anni fa, in un Verona-Juventus, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare». PARTITA PERFETTA – «Per fortuna, ce ne sono tante che ricordo bene. Una di queste è la finale di Playoff Verona-Cittadella, dove segnai ed in rimonta conquistammo la promozione in Serie A». MESSAGGI FANTALLENATORI – «Tanti, davvero troppi (ride, ndr)».DI SQUADRA PIÙ ...