Vigilia di Natale: la Polizia Locale dona accoglienza e solidarietà a una famiglia in difficoltà (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era la Vigilia di Natale, quando alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante il consueto servizio di controllo nella zona della stazione Termini, hanno notato una giovane coppia di 28 anni lui e 23 lei, incinta, con due figli piccoli al seguito, disorientati ed in evidente stato di difficoltà. Gli agenti si sono subito avvicinati e, nonostante la famiglia, di origine tunisina e con regolare permesso di soggiorno, parlasse poco l’italiano, sono venuti a conoscenza della difficile e toccante storia alle loro spalle. Provenivano da Agrigento, erano sbarcati, affrontando un viaggio di speranza verso il nostro paese, al fine di raggiungere una struttura ospedaliera della Capitale, dove il il giovane papà doveva sottoporsi ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era ladi, quando alcune pattuglie delladi Roma Capitale, del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante il consueto servizio di controllo nella zona della stazione Termini, hanno notato una giovane coppia di 28 anni lui e 23 lei, incinta, con due figli piccoli al seguito, disorientati ed in evidente stato di. Gli agenti si sono subito avvicinati e, nonostante la, di origine tunisina e con regolare permesso di soggiorno, parlasse poco l’italiano, sono venuti a conoscenza della difficile e toccante storia alle loro spalle. Provenivano da Agrigento, erano sbarcati, affrontando un viaggio di speranza verso il nostro paese, al fine di raggiungere una struttura ospedaliera della Capitale, dove il il giovane papà doveva sottoporsi ...

