Tuttomercatoweb.com: il Parma vorrebbe Ounas, ma il Napoli chiede non meno di 15 milioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Parma avrebbe messo nel mirino, sul mercato, il nome dell'esterno di attacco del Napoli, Adam Ounas. Piace molto al club, ma la strada è in salita, visto che il Napoli chiede, per cederlo, non meno di 15 milioni. "Al vaglio del Parma diversi elementi per il prossimo e imminente mercato, con la rosa gialloblù che necessariamente subirà variazioni. Tra i nomi che il club ducale ha messo nel mirino, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è quello dell'esterno d'attacco del Napoli Adam Ounas, impegnato adesso in Coppa d'Africa; una strada però in salita quella che porta al classe '96, considerando l'esosa richiesta della società ...

