Non funziona la ricerca Outlook a fine 2021: alcune testimonianze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci sono diverse testimonianze, in queste ore, da parte di utenti pronti a garantire che non funziona la ricerca Outlook. In verità, si tratta di un disservizio riscontrato già nella giornata di martedì e che, a conti fatti, appare assai differente rispetto al blackout che abbiamo provato a trattare sulle nostre pagine alcuni mesi fa. Proviamo a capire come stiano andando le cose e come si manifesti il bug, grazie a quanto riportato da coloro che sono entrati nella propria area utente di recente. Segnalazioni secondo cui non funziona la ricerca Outlook: situazione aggiornata Nello specifico, anche in rete alcuni utenti sono pronti a garantire che la ricerca Outlook non funzioni. Si porta avanti la teoria secondo cui lo in seguito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci sono diverse, in queste ore, da parte di utenti pronti a garantire che nonla. In verità, si tratta di un disservizio riscontrato già nella giornata di martedì e che, a conti fatti, appare assai differente rispetto al blackout che abbiamo provato a trattare sulle nostre pagine alcuni mesi fa. Proviamo a capire come stiano andando le cose e come si manifesti il bug, grazie a quanto riportato da coloro che sono entrati nella propria area utente di recente. Segnalazioni secondo cui nonla: situazione aggiornata Nello specifico, anche in rete alcuni utenti sono pronti a garantire che lanon funzioni. Si porta avanti la teoria secondo cui lo in seguito ...

Advertising

borghi_claudio : Volete segnarvi dei buffoni in agenda? Prendete tutti quelli che dicono o hanno detto che il lockdown dei non vacci… - HuffPostItalia : Il lockdown per i non vaccinati è efficace: il caso Germania. Ecco come funziona - RobertoBurioni : Il vaccino cinese Sinovac, prodotto con una tecnologia che risale ai primi anni ‘50 (è quella del Salk) non funzion… - nadiatrentini2 : RT @Terra_Pianeta: Leggere che 'La scienza è ormai diventata una religione' mi triggera non poco. Ad ogni modo, chi lo sostiene ammette di… - MariMario1 : RT @MT_Meli_: Vi racconto una barzelletta: il Green Pass funziona, e garantisce “di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. -