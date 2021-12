Manovra 2022, il postino consegnerà i decoder ai pensionati meno abbienti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Poste Italiane consegnerà ai cittadini di età superiore a 70 anni e titolari di una pensione fino a 20.000 euro annui un decoder di importo non superiore a 30 euro , come previsto dal maxi emendamento... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Poste Italianeai cittadini di età superiore a 70 anni e titolari di una pensione fino a 20.000 euro annui undi importo non superiore a 30 euro , come previsto dal maxi emendamento...

