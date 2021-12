(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La campagna vaccinale nelcorre, ma purtroppo corrono anche i nuovi casi e i positivi giorno dopo giorno sono in aumento. Dati destinati ad aumentare, soprattutto dopo le feste: ieri nella Regione si sono registrati oltre 4.000 casi, con un incremento di 1.355rispetto al giorno prima, 19 i morti, in salita anche i. Ed è per questo che ilpotrebbe presto passare ine trascorrere i primi giorni delin una fascia di colore ‘diversa’ rispetto a quella in cui si trova ora perché la variante Omicron avanza e i malati, come ha spiegato l’assessore D’Amato al Messaggero, diventeranno sempre più numerosi nelle prossime settimane. “E presto potranno anche raddoppiare. Intanto registriamo che il 30 per cento dei positivi è affetto ...

natyslucevita : RT @ALFO100897: 83% di vaccinati, Lazio zona gialla “dal 3 gennaio”. @RegioneLazio D'Amato mi spieghi: l''83%' (con una 'vaccinazione a ta… - Loredanataberl1 : RT @ALFO100897: 83% di vaccinati, Lazio zona gialla “dal 3 gennaio”. @RegioneLazio D'Amato mi spieghi: l''83%' (con una 'vaccinazione a ta… - CorriereCitta : Lazio in zona gialla dal 3 gennaio 2022, crescono contagi e ricoveri: “Ospedali sotto stress” - Carlacsrol : RT @ALFO100897: 83% di vaccinati, Lazio zona gialla “dal 3 gennaio”. @RegioneLazio D'Amato mi spieghi: l''83%' (con una 'vaccinazione a ta… - 8foctdr67 : RT @ALFO100897: 83% di vaccinati, Lazio zona gialla “dal 3 gennaio”. @RegioneLazio D'Amato mi spieghi: l''83%' (con una 'vaccinazione a ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio zona

...urgente e temporanea rimodulazione delle attività assistenziali che consenta di creare una '... in caso di 'Rischio A', prospetta l'attivazione in tutto ildi altri 292 letti (241 di area ...... il Frosinone gioca bene, con coraggio e il 2021 si chiude inplayoff. Tutto ciò se si pensa ... Tra questi Marco Gabriele , ex arbitro in serie A ed oggi dirigente della, e gli ex assistenti ...L'Huesca è alla ricerca di un profilo per il mercato di gennaio che possa garantire al club maggiore solidità in difesa. Con 22 gol fatti e 20 subiti, il club spagnolo staziona ...Ieri nuovo record di nuovi casi giornalieri. Il Lazio passerà ufficialmente in zona gialla a partire da lunedì 3 gennaio, ma le ospedalizzazioni ...