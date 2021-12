Inquinamento, Legambiente: “Rinunciare a tutti i comportamenti inquinanti, anche ai fuochi d’artificio” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da oggi, 29 dicembre 2021, in tutta l’Irpinia i termometri registreranno un aumento delle temperature. Si prevede infatti l’arrivo di una corrente di alta pressione che porterà bel tempo per i successivi dieci giorni. Piogge e freddo quindi dovrebbero salutarci per diversi giorni. Con il tempo, però, il rischio dell’aumento dell’Inquinamento ad Avellino e in tutta la Valle del Sabato è molto alto. Lo scorso anno il capoluogo irpino è stato il settimo a livello nazionale per sforamenti da polveri sottili Pm10 (Dossier Mal’Aria di Legambiente). anche quest’anno, purtroppo, la situazione non è delle migliori. Le centraline Arpac hanno confermato le criticità inquinanti nel nostro territorio e il 2021, come gli anni precedenti, è stato segnato da un numero di sforamenti maggiore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da oggi, 29 dicembre 2021, in tutta l’Irpinia i termometri registreranno un aumento delle temperature. Si prevede infatti l’arrivo di una corrente di alta pressione che porterà bel tempo per i successivi dieci giorni. Piogge e freddo quindi dovrebbero salutarci per diversi giorni. Con il tempo, però, il rischio dell’aumento dell’ad Avellino e in tutta la Valle del Sabato è molto alto. Lo scorso anno il capoluogo irpino è stato il settimo a livello nazionale per sforamenti da polveri sottili Pm10 (Dossier Mal’Aria di).quest’anno, purtroppo, la situazione non è delle migliori. Le centraline Arpac hanno confermato le criticitànel nostro territorio e il 2021, come gli anni precedenti, è stato segnato da un numero di sforamenti maggiore ...

