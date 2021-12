(Di mercoledì 29 dicembre 2021)Ilnon va insu Rai 1? Molti fan della fiction se lo stanno chiedendo in questi giorni, la risposta è semplice: la soap è stata messa in pausa per le feste natalizie e tornerà inil 3 gennaio 2022. Nessuna cancellazione o problema particolare quindi per il prodotto insu Rai 1. Ma cosa succederà alla ripresa? Ecco alcune anticipazioni: Vittorio (Alessandro Tersigni) è più ottimista che mai all’inizio del nuovo anno: il 1963. Ha in mente moltissimi progetti per il suo. Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) crede che ilMarket possa avere un futuro ancor più radioso uscendo in edicola. Tina (Neva Leoni)sui suoi passi: decide di sottoporsi ...

Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché, motivo e quando torna su Rai 1 la fiction. Scopri di più, tutte le informazioni ...
Oggi 29 dicembre giornalisti e giornaliste della Rai scioperano, con inevitabili cambi di programma sulle reti nazionali.