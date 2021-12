GdF Salerno | sequestrati oltre tre tonnellate e mezzo di ‘botti’ illegali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dei recenti controlli in materia di sicurezza dei prodotti, la Guardia di Finanza diha sottoposto a sequestro più di 3di fuochi d’artificio non a norma. In vista delle festività di fine anno, infatti, l’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla verifica dei materiali esplodenti commercializzati, portando al sequestro di un ingente quantitativo di articoli irregolari. Grazie ad una preliminare attività info-investigativa, in particolare, i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno individuato una donna di Scafati (Sa) che, con l’aiuto del figlio, si stava preparando ad un San Silvestro con il “botto”. Dopo un preliminare appostamento, i militari si sono recati ad Angri (Sa), per ispezionare un locale fatiscente adibito a magazzino in cui sapevano ...