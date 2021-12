Gdf Salerno, maxi sequestro di fuochi d’artificio non a norma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro più di tre tonnellate e mezzo di fuochi d’artificio irregolari, prodotti abusivamente da due soggetti e destinati alla vendita illegale Salerno – Nel corso dei recenti controlli in materia di sicurezza dei prodotti, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro più di 3 tonnellate e mezzo di fuochi d’artificio non a norma. In vista delle festività di fine anno, infatti, l’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla verifica dei materiali esplodenti commercializzati, portando al sequestro di un ingente quantitativo di articoli irregolari. Grazie ad una preliminare attività info-investigativa, in particolare, i Finanzieri ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Guardia di Finanza diha sottoposto apiù di tre tonnellate e mezzo diirregolari, prodotti abusivamente da due soggetti e destinati alla vendita illegale– Nel corso dei recenti controlli in materia di sicurezza dei prodotti, la Guardia di Finanza diha sottoposto apiù di 3 tonnellate e mezzo dinon a. In vista delle festività di fine anno, infatti, l’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla verifica dei materiali esplodenti commercializzati, portando aldi un ingente quantitativo di articoli irregolari. Grazie ad una preliminare attività info-investigativa, in particolare, i Finanzieri ...

