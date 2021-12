Esplode un petardo e restare ferito gravemente: un 14enne in terapia intensiva a Lecce (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un adolescente ferito da un petardo è finito in terapia intensiva. È successo ieri sera, 28 dicembre, a Nardò, cittadina in provincia di Lecce, dove 14enne è rimasto contuso mentre cercava di farne Esplodere uno in una delle piazze del comune. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, l’improvvisa esplosione lo avrebbe colpito all’occhio sinistro e alla mano destra. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Vito Fazi di Lecce, dove è stato portato subito dopo l’incidente dai sanitari del 118. Intanto, in Italia, diversi comuni si stanno attrezzando con ordinanze ad hoc per scongiurare il proliferare di botti di Capodanno. Bologna, Torino, Brescia, Rimini, Varese e Cuneo sono solo alcune ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un adolescenteda unè finito in. È successo ieri sera, 28 dicembre, a Nardò, cittadina in provincia di, doveè rimasto contuso mentre cercava di farnere uno in una delle piazze del comune. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, l’improvvisa esplosione lo avrebbe colpito all’occhio sinistro e alla mano destra. Attualmente è ricoverato inall’ospedale Vito Fazi di, dove è stato portato subito dopo l’incidente dai sanitari del 118. Intanto, in Italia, diversi comuni si stanno attrezzando con ordinanze ad hoc per scongiurare il proliferare di botti di Capodanno. Bologna, Torino, Brescia, Rimini, Varese e Cuneo sono solo alcune ...

