Covid, via libera Cdm a dl su quarantene e Green pass (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del Green pass e le quarantene. Il Green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso dele le. Ilrafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di ...

Advertising

petergomezblog : Covid, aggredito un farmacista a Perugia: cliente gli dà una testata perché sono finiti i tamponi auto-diagnostici… - rtl1025 : ?? Via la #quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con… - repubblica : Covid, la proposta del Cts sui 'contatti con positivi': via la quarantena per chi ha fatto 3 dosi di vaccino o due… - tax_tweet : RT @fcolarieti: Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Stop alla quarantena per i vaccinati con la terza dose. C’è anche l’estensione ai t… - danip2303 : RT @fcolarieti: Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Stop alla quarantena per i vaccinati con la terza dose. C’è anche l’estensione ai t… -