“Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto a me”: le parole della moglie di Federico Lauri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si chiama Letizia Porcu e ha deciso di dire la sua su una questione che è stata a lungo (e a sproposito) oggetto di dibattito. Lei è la moglie di Federico Lauri, conosciuto anche come Federico Fashion Style. L’hair stylist era già noto sui social prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle ma ovviamente, dopo l’esperienza nel programma cult di Milly Carlucci, Federico è diventato popolarissimo anche per il pubblico generalista. Proprio durante la trasmissione si sono fatte diverse insinuazioni sulla sessualità del parrucchiere e Porcu ha deciso di parlarne in una intervista rilasciata al settimanale Vero: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si chiama Letizia Porcu e ha deciso di dire la sua su una questione che è stata a lungo (e a sproposito) oggetto di dibattito. Lei è ladi, conosciuto anche comeFashion Style. L’hair stylist era già noto sui social primasua partecipazione a Ballando con le Stelle ma ovviamente, dopo l’esperienza nel programma cult di Milly Carlucci,è diventato popolarissimo anche per il pubblico generalista. Proprio durante la trasmissione si sono fatte diverse insinuazioni sulla sessualità del parrucchiere e Porcu ha deciso di parlarne in una intervista rilasciata al settimanale Vero: “Chiindi ...

