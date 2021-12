CdS – Inter, PIF e non solo: incontro tra Steven Zhang e Daniel Straus (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Daniel Straus Interessato all’Inter Si sono riaccese le voci riguardanti la possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Oltre al Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF), secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un Interesse da parte di un fondo americano con a capo Daniel Straus che avrebbe già avuto un incontro con Steven Zhang. “Uomo d’affari americano, 65 anni, nato a New York, alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. Straus gestisce anche un fondo, che negli ultimi anni ha investito in private equity, in campo immobiliare, nell’entertainment e quindi nello sport. E ha fondato pure Bridge Sports, LLC, attraverso cui ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)essato all’Si sono riaccese le voci riguardanti la possibile cessione dell’da parte di Suning. Oltre al Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF), secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche unesse da parte di un fondo americano con a capoche avrebbe già avuto uncon. “Uomo d’affari americano, 65 anni, nato a New York, alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura.gestisce anche un fondo, che negli ultimi anni ha investito in private equity, in campo immobiliare, nell’entertainment e quindi nello sport. E ha fondato pure Bridge Sports, LLC, attraverso cui ...

Advertising

interchannel_ic : #Calciomercato #CdS - #Vecino-#Roma: affare non impossibile. I rapporti tra i due club sono ottimi, il problema sar… - anti_calcio : Questo Straus non sembra proprio essere uno che compra l’Inter. Ha avuto una % di minoranza di una squadra di NBA n… - infoitsport : CdS – Cessione Inter: discorsi avanzati Zhang-USA. Spunta il nome di Straus - infoitsport : CdS – Inter-Straus, si accelera. Zhang in campo: “Sarebbe addirittura volato negli USA per…” - infoitsport : Vecino-Roma si può, anche per Mourinho. Un solo ostacolo via dall’Inter – CdS -